Djordjevic: «Lazio sempre nel mio cuore. Su Sarri dico che...»

Djordjevic ha detto la sua sulla sua avventura alla Lazio, soffermandosi però anche sull’andamento di oggi dei biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate durante l’ultimo appuntamento su Twitch con la World Soccer Agency di Alessandro Lucci.

PASSATO – «Io ho sempre dato tutto per la maglia biancoceleste. È una società speciale e che mi è rimasta dentro al cuore, insieme ai tifosi. Mi fa ancora piacere andare allo stadio a vederla e mio figlio è tifosissimo della Lazio. Tra 5 anni mi vedo nel mondo del calcio, non so ancora in quale ruolo, sicuramente non da allenatore. Ognuno di noi ha la sua testa, io ho più una mentalità da manager».

LAZIO DI OGGI – «La scorsa stagione sono partiti così così dopo il cambio allenatore. Sarri ha rivoluzionato completamente il modulo di gioco. Sicuramente ci è voluto un po’ di tempo perché i giocatori si abituassero, poi hanno fatto bene. Darei come voto un 7 e quest’anno penso faranno ancora meglio. Stanno prendendo giocatori importanti, per ora stanno costruendo una grande squadra ma bisogna vedere come finirà il mercato».

KOSTIC – «Spero di vedere Kostic in Serie A, perché ho la sensazione che anche lui vorrebbe. Ha raggiunto un livello molto alto ed è a un punto della carriera in cui si merita una grande squadra. Sarebbe l’ultimo step per crescere ancora».