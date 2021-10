Bergomi: «Gol Anderson? Non so cosa dire ai miei ragazzi»

Quanto accaduto dopo il gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter fa ancora parlare: questo il pensiero di Beppe Bergomi ieri sera

Quanto accaduto dopo il gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter fa ancora parlare. A dire la sua è stato anche Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e ora opinionista.

«Io alleno i ragazzi delle scuole calcio. Oggi al campo ho chiesto loro di fermarsi per un uomo a terra e mi hanno risposto che ieri a Lazio – Inter non è successo. Non ho saputo cosa rispondere», questa la sua confessione durante Sky Calcio Club di ieri sera. Insomma, le polemiche sembrano non fermarsi.