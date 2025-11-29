 Dia prima di Milan-Lazio: «Gol? Non mi fa stare male»
Dia prima di Milan-Lazio: «Dobbiamo fare la gara giusta per vincere. l gol? Mi sta mancando, ma non mi fa stare male»

Tare prima di Milan Lazio: «La Lazio rimarrà sempre nel mio cuore, ma tifo Milan stasera. Mike? Sta bene, abbiamo dei patti»

Fabiani nel pre partita Milan Lazio: «Durante ci siamo incontrati con presidente e mister. Non vogliamo cedere pezzi pregiati. Flaminio? Credo si possa fare»

Milan Lazio, parla Ambrosini: «Stagione difficile, ma Sarri ha trovato equilibrio nonostante gli infortuni»

Pancaro ricorda: «Scudetto del 2000? Un flash: io, Mihajlovic, Stankovic e Conceiçao che ci abbracciamo dopo il fischio finale di Perugia»

2 ore ago

Boulaye Dia
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Boulaye Dia

Dia ha commentato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio del match di San Siro tra Milan e Lazio. Le sue parole

Prima della sfida contro il Milan valida per la tredicesima giornata di Serie A, l’attaccante della Lazio, Boulaye Dia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport. L’ex giocatore del Villarreal ha parlato delle aspettative per la partita e del suo momento personale.

SULLA PARTITA CONTRO IL MILAN – «Sarà una bella partita contro il Milan, che è una squadra forte. Noi dobbiamo fare la gara giusta per vincere».

SUL MOMENTO PERSONALE E IL GOL – «Il gol? Mi sta mancando, ma non mi fa stare male, lavoro tutta la settimana per segnare. Spero che la squadra vinca, l’importante è quello. Se faccio gol è ancora meglio».

