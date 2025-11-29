Dia prima di Milan-Lazio: «Dobbiamo fare la gara giusta per vincere. l gol? Mi sta mancando, ma non mi fa stare male»

Dia ha commentato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio del match di San Siro tra Milan e Lazio. Le sue parole

Prima della sfida contro il Milan valida per la tredicesima giornata di Serie A, l’attaccante della Lazio, Boulaye Dia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport. L’ex giocatore del Villarreal ha parlato delle aspettative per la partita e del suo momento personale.

SULLA PARTITA CONTRO IL MILAN – «Sarà una bella partita contro il Milan, che è una squadra forte. Noi dobbiamo fare la gara giusta per vincere».

SUL MOMENTO PERSONALE E IL GOL – «Il gol? Mi sta mancando, ma non mi fa stare male, lavoro tutta la settimana per segnare. Spero che la squadra vinca, l’importante è quello. Se faccio gol è ancora meglio».