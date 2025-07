Dia Lazio, i biancocelesti possono sorridere? Ecco quanto potrebbe rientrare l’attaccante

Dia Lazio, i biancocelesti possono finalmente sorridere? Ecco quanto potrebbe rientrare l’attaccante ex Salernitana

Dopo l’assenza nell’amichevole contro l’Avellino, l’attaccante senegalese Boulaye Dia, classe 1996 e noto per la sua rapidità e capacità di finalizzazione, prosegue il percorso di recupero dall’infortunio alla caviglia sinistra. Il giocatore, in forza alla Lazio, ha riportato una contusione durante una sessione di allenamento, problema che ha destato inizialmente preoccupazione.

Controlli medici e progressi incoraggianti

Mercoledì scorso, Dia si è sottoposto a una risonanza magnetica presso il centro medico del club. Gli esami hanno escluso lesioni ossee e tendinee, confermando una semplice infiammazione dovuta al trauma. Giovedì ha ripreso a correre individualmente sul campo, segnale positivo che lascia ben sperare per un ritorno a pieno regime.

Verso il recupero completo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esclusione dell’attaccante dall’ultimo test amichevole è stata dettata da motivi precauzionali dal tecnico Maurizio Sarri, allenatore esperto noto per il suo gioco organizzato e attento alla condizione fisica dei suoi uomini. Il mister non ha voluto rischiare di aggravare la situazione in vista della tournée estiva in Turchia, considerata fondamentale per l’amalgama del gruppo.

Durante i prossimi cinque giorni lontano da Formello, Dia seguirà un programma personalizzato di lavoro atletico e riabilitazione, con l’obiettivo di ritrovare la condizione ideale. Se il recupero proseguirà senza intoppi, il calciatore dovrebbe unirsi al gruppo per la trasferta turca e tornare a disposizione per le prossime sfide pre-campionato.

Ottimismo nello staff tecnico

Lo staff medico e tecnico biancoceleste guarda con fiducia al recupero dell’ex attaccante del Villarreal, la cui presenza sarà importante per completare il reparto offensivo della Lazio. La sua disponibilità durante la tournée sarà un banco di prova decisivo per valutarne lo stato fisico e integrare gradualmente il giocatore nelle rotazioni.