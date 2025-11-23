Dia Lazio, i numeri del giocatore con il Lecce non sono positivi: il biancoceleste deve sfatare questo tabù

Dia Lazio, l’attaccante deve sfatare il tabù Lecce per aiutare i biancocelesti a portare a casa i tre punti. Ecco tutte le ultime notizie

Il campionato di Serie A riparte dopo la sosta dedicata alle nazionali, e la Lazio torna in campo con un obiettivo chiaro: ritrovare certezze, ritmo e soprattutto gol. Tutti gli occhi sono puntati su Boulaye Dia, attaccante arrivato in estate con grandi aspettative ma che, finora, non è riuscito a lasciare il segno. La sfida contro il Lecce potrebbe rappresentare il momento decisivo per rilanciare definitivamente il progetto Dia Lazio.

Il giocatore senegalese vuole tornare protagonista, anche per zittire le critiche piovute negli ultimi tempi. Come ricordato da Il Messaggero, la sua titolarità “forzata”, dovuta all’infortunio di Castellanos, invece di aiutarlo a sbloccarsi sembra averlo appesantito ulteriormente. Il digiuno da gol dura ormai da 84 giorni: un’enormità per un attaccante del suo calibro, arrivato a Roma proprio per garantire una maggiore pericolosità offensiva.

La storia recente dice che la parentesi biancoceleste non è ancora decollata, ma la partita di oggi offre una nuova, importantissima occasione. Nonostante i numeri attuali, i tifosi e lo staff tecnico credono ancora che il progetto Dia Lazio possa funzionare e che l’ex Salernitana abbia tutte le qualità per diventare una risorsa decisiva. La sfida con il Lecce, però, non è priva di insidie: contro i salentini, infatti, Dia non ha mai vinto nelle sfide casalinghe e questo rappresenta un ulteriore tabù da infrangere.

Il classe ’96 sarà nuovamente al centro dell’attacco, affiancato da Isaksen e Zaccagni, in un tridente che sulla carta può offrire imprevedibilità e rapidità. Sarà proprio questo il contesto in cui Dia proverà a ritrovarsi, cercando quegli spazi e quella fluidità di movimento che nelle ultime uscite sono mancati. Anche mentalmente servirà una scossa: l’attaccante sa che questa potrebbe essere la gara della svolta, quella che cambia prospettive e ribalta giudizi.

In casa Lazio c’è ottimismo cauto, ma la fiducia nei confronti del senegalese rimane alta. La squadra ha bisogno di concretezza sotto porta e il progetto Dia Lazio può prendere una piega totalmente diversa con un singolo episodio: un gol, un lampo, un gesto tecnico che restituisca fiducia a lui e a tutto l’ambiente.

La partita contro il Lecce, quindi, non è solo una sfida di campionato, ma un vero crocevia personale per Dia. Una nuova opportunità per dimostrare di essere l’attaccante giusto per la Lazio e di poter finalmente iniziare il percorso che società e tifosi si aspettavano da lui sin dal primo giorno.