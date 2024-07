Dia Lazio, è LUI il sostituto di Immobile! Accordo con la Salernitana, CIFRE e dettagli

Dia-Lazio, è lui il sostituto di Ciro Immobile in caso di partenza direzione Besiktas: accordo con la Salernitana per Dia

Come riportato dal Corriere dello Sport, Angelo Fabiani, DS del club biancoceleste, ha bloccato nell’attuale calciomercato Lazio il sostituto di Ciro Immobile nel caso di partenza sempre più probabile dell’attaccante italiano direzione Besiktas.

Boulaye Dia è in pre-allarme con la Lazio che ha chiuso da tempo l’affare con la Salernitana sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni di euro, bonus inclusi. In lizza restano anche la suggestione Simeone e il giovane Bazdar ma l’ex Villarreal è in pole. Prossima settimana decisiva: l’uscita definitiva di Immobile può di fatto chiudere anche l’operazione con i campani.