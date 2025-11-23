Di Francesco dopo Lazio Lecce a Sky: «Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra di grande qualità. Posso recriminare solo sul gol annullato»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha analizzato ai microfoni di Sky la sconfitta dell’Olimpico dei giallorossi contro la Lazio. Tra i temi anche la rete annullata

Ai microfoni di Sky, direttamente dallo stadio Olimpico, Eusebio Di Francesco ha commentato con lucidità la sconfitta subita dal suo Lecce contro la Lazio. Il tecnico abruzzese ha evidenziato le difficoltà incontrate dalla squadra soprattutto dal punto di vista della gestione del possesso e dei tempi di gioco, riconoscendo i meriti degli avversari.

Allo stesso tempo, Di Francesco ha voluto soffermarsi su un episodio arbitrale che, a suo dire, avrebbe potuto indirizzare diversamente la partita. Le sue parole fotografano perfettamente la delusione per il risultato, ma anche la consapevolezza delle differenze mostrate in campo.

COSA NON È ANDATO – «Cosa non è andato? Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Arrivavamo sempre in ritardo. Siamo mancati un po’ in questo oggi, la Lazio ha fatto meglio di noi».

IL GOL ANNULLATO – «Posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c’era fallo. Gli ha messo la mano sul petto, appena poggiata. È diventata un po’ una moda che quando uno attacca e l’altro protegge davanti alla palla danno sempre fallo al contrario e non ci è permesso di andare a vantaggio. Se andiamo a guardare la partita, a essere onesti la Lazio ha meritato di vincere la partita».