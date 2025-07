Di Canio esalta Castellanos: «Piccolino, nell’atteggiamento diventa quasi un gigante»

Paolo Di Canio promuove il Taty Castellanos: le parole dell’ex attaccante della Lazio sul centravanti di Maurizio Sarri

Valentin Castellanos è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica dopo l’ultima amichevole della Lazio contro l’Avellino, dove un suo gol è stato annullato. All’attaccante argentino viene ora chiesto un maggiore cinismo e una maggiore prolificità in vista della prossima stagione. Un compito arduo, dato che dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco biancoceleste. Tuttavia, un giocatore con il suo carattere può permettersi di adempiere a questo compito.

L’ex attaccante Paolo Di Canio ha mostrato di apprezzare proprio questo aspetto del Taty. Analizzando le sue caratteristiche sui social della Gazzetta dello Sport, Di Canio ha espresso un parere significativo sul giocatore, evidenziando come la sua statura fisica non corrisponda alla sua presenza in campo: «Piccolino, nell’atteggiamento diventa quasi un gigante».

Le parole di Di Canio catturano l’essenza della sfida che attende Castellanos. Nonostante la statura fisica non imponente, il suo atteggiamento e la sua determinazione lo rendono una figura imponente sul campo. Questa descrizione si sposa bene con l’esigenza della Lazio di avere un attaccante capace di non farsi intimidire dalla pressione e di lottare su ogni pallone.

La prossima stagione sarà cruciale per Castellanos. Con le aspettative elevate e la responsabilità di guidare l’attacco, sarà chiamato a trasformare il suo carattere combattivo in maggiore concretezza sotto porta. I tifosi e Sarri sperano che questa sua “gigante” personalità possa tradursi in un numero significativo di gol, fondamentali per le ambizioni della Lazio.