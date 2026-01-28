Delio Rossi: «Maldini buon innesto. Anche ai miei tempi la situazione era critica. Su Romagnoli…»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato della squadra di Maurizio Sarri e dell’aria che si respira nella Capitale: le sue parole

La Lazio attraversa un momento complesso, tra risultati altalenanti, tensioni di mercato e interrogativi sul futuro tecnico. A fare il punto sulla fase che sta vivendo la società biancoceleste è stato Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, intervenuto ai taccuini de Il Corriere della Sera. Le sue parole: «Quando c’ero io la situazione era critica. Quello attuale è un momento difficile, ma la situazione è molto diversa rispetto all’inizio della presidenza Lotito».

### Lazio, Romagnoli e il nodo dei giocatori scontenti

Uno dei passaggi più netti riguarda il caso Alessio Romagnoli, difensore centrale e leader del reparto arretrato. Rossi è stato chiaro: «Dalla mia esperienza non terrei mai un giocatore contro voglia. La trovo una mossa pericolosa. O si sana la situazione, magari accontentandolo sul rinnovo, oppure forse sarebbe giusto assecondarlo e lasciarlo partire. Quelli che vogliono andare è giusto che vadano. Non fa bene allo spogliatoio tenere calciatori contro voglia».

Delio Rossi su Maldini e le difficoltà del mercato di gennaio

Spazio anche al nuovo innesto Daniel Maldini, arrivato dall’Atalanta. Per Rossi si tratta di un profilo interessante, ma senza illusioni: «Può essere un innesto interessante ma a gennaio è difficile trovare giocatori che possano effettivamente stravolgere le gerarchie. Non penso possa risolvere i problemi».

### Lazio, motivazioni e il ruolo di Sarri

Sulle presunte mancanze di motivazioni della squadra, Rossi non concede alibi: «Quelle ci devono essere indipendentemente dalla posizione in classifica. Se non hai motivazioni devi cambiare lavoro. Lavoro di Sarri? Dipende dalla forza che ha nel trattare con il presidente. L’allenatore ha due strade: o fa il massimo con quello che ha, o se è insoddisfatto se ne deve andare. La squadra ha un buon impianto di gioco nella fase di non possesso, ma manca di furore agonistico. Le squadre sopra la Lazio sono più forti: forse può giocarsela con Bologna e Como, ma non di più». Un verdetto severo, che sintetizza i limiti attuali della Lazio.

