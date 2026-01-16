Delio Rossi: «I nuovi acquisti possono fare bene Lazio! Con il Como serve una vittoria»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita contro il Como e il calciomercato dei biancocelesti

Alla vigilia di Lazio Como arrivano parole autorevoli a fotografare il momento delle due squadre. A parlare è Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di tuttocalciocomo.it per analizzare il match che attende la formazione guidata da Maurizio Sarri.

Lazio Como, equilibrio e identità tattica: «Partita che può annullarsi»

Secondo Delio Rossi, Lazio e Como arrivano alla gara con caratteristiche chiare e riconoscibili. L’ex tecnico sottolinea come i biancocelesti abbiano pagato nelle ultime settimane alcune assenze pesanti, ma stiano progressivamente recuperando uomini chiave. Questo, però, non basta a individuare una favorita netta.

Come spiegato :«Lazio e Como sono due squadre ben caratterizzate e che giocano bene. Sulla carta è una partita equilibrata, perché il Como è una squadra giovane ma di qualità, una realtà emergente». Il tecnico evidenzia inoltre la solidità della squadra di Sarri nella fase di non possesso, elemento che potrebbe rendere il match bloccato e deciso soltanto dagli episodi.

Lazio Como, fattore Olimpico e pressione del risultato

Nel suo intervento, Delio Rossi pone l’accento anche sul contesto ambientale. La Lazio gioca all’Olimpico e ha un’esigenza chiara: fare risultato. Una necessità che può diventare un’arma a doppio taglio. «La Lazio gioca in casa e ha bisogno di fare risultato, mentre il Como deve recuperare i punti persi nell’ultima gara se vuole confermarsi come possibile guastafeste», ha spiegato l’ex allenatore. In questo scenario, l’attenzione ai dettagli e la gestione dei momenti chiave della partita saranno determinanti.

Lazio Como, ambiente e mercato: l’analisi di Delio Rossi

Lo sguardo di Delio Rossi va oltre il singolo match e si allarga alla situazione generale del club biancoceleste. Vivendo a Roma, l’ex tecnico conosce bene le dinamiche cittadine e non nasconde le difficoltà del momento. «Quando in una città ci sono due squadre e l’altra va meglio, questo può creare tensioni. Non è una squadra che può permettersi grandi spese su giocatori giovani, quindi bisogna fare i conti con il bilancio. Fino ad ora lo ha fatto bene, ma i tifosi vogliono sognare e competere per qualcosa di significativo. Perciò tutto dipenderà dai risultati sul campo. Anche i nuovi acquisti vanno valutati in partita: secondo me hanno le qualità per giocare nella Lazio, ma bisognerà capire se sono pronti a sostituire chi è andato via», ha sottolineato, spiegando come il clima attorno alla Lazio e soffermandosi sul calciomercato del club di Lotito.

LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Taylor: «La Lazio è un grande club con un ottimo progetto! La squadra mi impressiona e…»