Dele-Bashiru delude Sarri che ne valuta il taglio: la società frena per un motivo. Le ultime in casa biancoceleste

Un puzzle complicato, una decisione che pesa. In casa Lazio sono ore di profonde riflessioni per risolvere l’emergenza a centrocampo. Il reintegro di Toma Bašić è ormai una certezza, ma la domanda che agita Formello è: chi gli farà posto in lista? Come riporta Il Messaggero, gli indiziati principali sono gli infortunati, con un acceso dibattito in corso tra la visione del tecnico e quella della società.I candidati all’esclusione sono principalmente due: Manuel Lazzari e Fisayo Dele-Bashiru. La novità è che Maurizio Sarri preferirebbe sacrificare proprio quest’ultimo.

Una scelta dettata dalla delusione per il rendimento del nigeriano in questo avvio di stagione, al di sotto delle aspettative. Il tecnico vorrebbe dare un segnale forte, nonostante Dele-Bashiru, in teoria, dovrebbe rientrare dopo la sosta di ottobre.La società, tuttavia, frena. Il club non vorrebbe “bruciare” un giocatore su cui ha investito molto per il futuro e preferirebbe una soluzione diversa. Le discussioni sono in corso e una decisione definitiva non arriverà prima di sabato. Sarri, infatti, vuole prima valutare attentamente anche le condizioni di Matías Vecino. Se l’uruguaiano non dovesse fornire le necessarie garanzie fisiche, potrebbe clamorosamente rientrare anche lui nella rosa dei giocatori a rischio di esclusione fino a gennaio.

Tutto questo mentre il presidente Lotito continua a lavorare per sbloccare l’indice di liquidità in vista del mercato invernale. La fiducia del patron nel riuscirci è totale, e un esito positivo permetterebbe al DS Fabiani di proseguire sulla linea del ringiovanimento della rosa. Ma prima c’è da risolvere il rebus immediato: una scelta dolorosa per tamponare un’emergenza senza precedenti.