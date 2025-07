Mercato: Tom Dele-Bashiru, fratello del laziale Fisayo, nel mirino della Serie A

Questa potrebbe essere l’estate in cui i fratelli Dele-Bashiru si ritrovano a giocare assieme nel contesto della Serie A. Se il più giovane dei due, Fisayo Dele-Bashiru, è già un tesserato della Lazio e si sta mettendo in mostra nel ritiro di Formello, a breve potrebbe raggiungerlo anche il fratello maggiore, Tom Dele-Bashiru. Il centrocampista venticinquenne, classe 1999, attualmente in forza al Watford nella seconda divisione inglese, è finito sul taccuino di vari club della massima serie italiana, alimentando la prospettiva di una “reunion” in campo tricolore per i due talenti nigeriani.

Come anticipato da TMW nei giorni scorsi, il profilo di Tom Dele-Bashiru sta raccogliendo gli apprezzamenti di diverse squadre. Tra le più interessate figura il Bologna, anche se la squadra emiliana è vicina a un altro innesto nello stesso ruolo con il rientrante Pobega. Ma l’interesse non si ferma qui: anche il Pisa e il Lecce stanno monitorando attentamente la situazione del centrocampista. Secondo rumors più recenti provenienti dall’Inghilterra, tra i club interessati si sarebbe inserito anche il Sassuolo. Tom Dele-Bashiru sarebbe l’ultima idea del direttore sportivo neroverde, Palmieri, che cerca rinforzi di qualità per la propria rosa.

Tuttavia, le squadre italiane dovranno prestare attenzione anche alle “sirene francesi”. Club come il neopromosso (e facoltoso) Paris FC e il Metz sono pronti a competere per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Dele-Bashiru senior vanta anche un trascorso in una delle realtà più d’élite del calcio europeo: ha avuto un’esperienza giovanile con il Manchester City di Pep Guardiola, con cui ha esordito nel 2017 in Carabao Cup, l’unica occasione in cui ha vestito la maglia dei Citizens. Un background che ne testimonia le qualità e lo rende un profilo interessante per il mercato italiano ed europeo.