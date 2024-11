Dele Bashiru, infortunio in Nazionale per il centrocampista della Lazio: le sue condizioni

Dele Bashiru, il centrocampista della Lazio non ha preso parte al match contro il Benin e potrebbe saltare anche quello contro il Rwanda

Come riportato dal portale nigeriano legit.ng, Dele Bashiru ha saltato il match contro il Benin a causa di un colpo ricevuto in allenamento nel ritiro della Nigeria ed è in dubbio anche per la sfida contro il Rwanda.

Le condizioni del centrocampista della Lazio, però, non sembrano preoccupare ed una volta che tornerà a Formello sarà valutato dallo staff di Baroni.