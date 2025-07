Dele-Bashiru: Sarri deve trasformare l’anarchico in mezzala: ecco su cosa sta lavorando

Dele-Bashiru: considerato troppo “anarchico” dall’ex allenatore della Lazio Baroni, ora il “Comandante” Sarri lo deve ritrasformare in mezzala

Dele-Bashiru è un altro dei nuovi volti che Sarri deve modellare per adattarlo al suo sistema di gioco. Il nigeriano, che Baroni non era riuscito a istruire nel ruolo di mezzala definendolo “troppo anarchico”, ora si trova di fronte alla sfida di essere trasformato dal “Comandante”. Con un Matias Vecino che non può dare grandi garanzie fisiche a centrocampo, Dele-Bashiru potrebbe perfino rientrare nel ballottaggio per una maglia da titolare. È proprio in mezzo al campo che la Lazio ha bisogno delle sue qualità, e Sarri dovrà imporsi per fargli assimilare i dettami tattici.

Anche Dele-Bashiru avrà spazio nell’amichevole contro l’Avellino, e probabilmente giocherà qualche minuto anche Zaccagni. Tuttavia, il nigeriano “deve migliorare“, poiché “Sarri non aspetta nessuno“. L’allenatore è noto per la sua intransigenza tattica, e i giocatori che non si conformano ai suoi schemi difficilmente trovano spazio. Se Dele-Bashiru riuscirà a disciplinare la sua indole e a lavorare sui movimenti richiesti da Sarri, potrebbe diventare una risorsa preziosa per il centrocampo biancoceleste. Gli altri giocatori della rosa, d’altronde, il tecnico li conosce già, e le sue aspettative sono chiare. La palla passa a Dele-Bashiru per dimostrare di poter essere all’altezza delle richieste del suo nuovo allenatore.