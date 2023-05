Decennale Coppa Italia Lazio: cresce la suspense sulla presenza di…

Si avvicina Lazio-Cremonese, gara in cui verrà celebrato il decennale della vittoria sulla Roma nella Coppa Italia del 2013

La Lazio si prepara ad affrontare domenica la Cremonese nella giornata dedicata alle celebrazioni per la vittoria della Coppa Italia nel 2013 contro la Roma.

Come riporta Il Messaggero, in casa biancoceleste c’è grande attesa per conoscere la decisione di Lulic: il mattatore dello storico derby è stato invitato ma non ha ancora comunicato o meno la sua presenza.