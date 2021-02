De Vrij sfida il passato: quarto atto di un «incrocio pericoloso»

De Vrij sfida il suo passato biancoceleste: contro la Lazio, il difensore ha giocato già tre gare. I precedenti

Inter Lazio significa anche De Vrij contro il suo passato. Il difensore olandese si troverà contro i suoi ex compagni e quella che per anni è stata la sua casa, prima di terminare la sua avventura e accasarsi a zero a Milano.

Il primo anno in nerazzurro, il difensore non giocò nessuna delle gare contro la squadra di Inzaghi. Lo scorso anno, per l’olandese, una vittoria a Milano e una rimonta subito a Roma. Lo scorso ottobre, invece, un 1-1. Domenica sera al via alla quarta sfida. Davanti, il difensore, si troverà bomber Ciro: si tratta di due dei migliori interpreti dei loro ruoli e la sfida promette spettacolo.