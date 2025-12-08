Cucchi critica Lotito sulle parole ad Immobile! Il giornalista: «Parlare così di Immobile significa non capire cosa sia la Lazio»

Cucchi critica Lotito sulle parole ad Immobile! Il giornalista biancoceleste commenta le parole del presidente sul ritorno del bomber all’Olimpico

Il ritorno di Ciro Immobile allo Stadio Olimpico, in occasione di Lazio Bologna, ha scaldato il cuore dei tifosi biancocelesti. L’attaccante classe 1990, miglior marcatore della storia del club e simbolo dell’ultimo decennio, è stato accolto con enorme affetto dal pubblico. Meno calorose, invece, sono state le parole del presidente Claudio Lotito, giudicate fredde e distanti nel pre-partita.

A sottolinearlo è stato Riccardo Cucchi, noto giornalista romano di fede laziale, che sui social ha espresso il proprio dissenso verso la posizione del patron biancoceleste.

SULLE PAROLE DI LOTITO – «Le parole di Lotito su Immobile sono sbagliate. Non comprendere il legame affettivo che unirà per sempre i tifosi laziali al giocatore che ha segnato più di tutti con la maglia biancoceleste, significa non voler capire cos’è la Lazio».

Cucchi ha ricordato come Immobile, con i suoi 207 gol e anni di leadership, rappresenti un patrimonio emotivo e identitario del club. Secondo il giornalista, minimizzare la portata del suo ritorno o trattarlo con distacco non è solo ingeneroso, ma tradisce la mancata comprensione di cosa significhi la Lazio per il suo popolo.

Il commento ha alimentato ulteriormente il dibattito tra i tifosi, molti dei quali hanno condiviso la critica di Cucchi, ritenendo che una bandiera come Immobile meritasse un riconoscimento più caloroso da parte della società.

Il caso sottolinea ancora una volta quanto forte sia il legame tra il bomber e la piazza biancoceleste, un rapporto destinato a rimanere indelebile nella storia del club.