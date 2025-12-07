Hanno Detto
Lazio Bologna, Lotito: «Questa squadra può dire la sua contro tutte. Forse c’è un problema di concentrazione. Sul mercato…»
A pochi minuti dalla sfida fra Lazio e Bologna Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del presidente biancoceleste.
OBIETTIVI – «Penso che finalmente stiamo trovando una quadra. Possiamo dire la nostra con tutte. Secondo me è un problema di concentrazione».
MERCATO – «Non ho alcuna intenzione di indebolire la squadra. Secondo me così possiamo arrivare anche senza fare voli pindarici».
ACQUISTI – «Faremo le cose che ci servono. Sarà l’allenatore a dire gli acquisti utili alla squadra. Per quanto riguarda le cessioni l’ho detto prima: non vogliamo indebolirci. Abbiamo giocatori cercati da altri club, ma non sono sul mercato»