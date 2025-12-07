 Lazio Bologna, Lotito: «Questa squadra può dire la sua contro tutte. Forse c'è un problema di concentrazione. Sul mercato...»
Lazio Bologna, Lotito: «Questa squadra può dire la sua contro tutte. Forse c'è un problema di concentrazione. Sul mercato...»

Lazio Bologna, Italiano: «Loro sono in forma e servirà una grande partita. Ecco cosa mi auguro»

Lazio Bologna, Ballotta: «A Roma ho giocato per sei anni. Mi aspetto una partita divertente. Sui biancocelesti...»

Lazio, Capua non ha dubbi: «Contro il Milan c'è solo una nota stonata. Spostare il Var? Questo il mio pensiero»

Lazio, Negri sui biancocelesti: «La vittoria contro il Milan una boccata d'ossigeno. Sul ritorno di Immobile dico una cosa»

Lazio Bologna, Lotito: «Questa squadra può dire la sua contro tutte. Forse c’è un problema di concentrazione. Sul mercato…»

34 minuti ago

Lotito
Lotito

Lazio Bologna, Lotito ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida dei biancocelesti contro i felsinei. Ecco cosa ha detto il presidente

A pochi minuti dalla sfida fra Lazio e Bologna Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del presidente biancoceleste.

OBIETTIVI – «Penso che finalmente stiamo trovando una quadra. Possiamo dire la nostra con tutte. Secondo me è un problema di concentrazione».

MERCATO – «Non ho alcuna intenzione di indebolire la squadra. Secondo me così possiamo arrivare anche senza fare voli pindarici».

ACQUISTI – «Faremo le cose che ci servono. Sarà l’allenatore a dire gli acquisti utili alla squadra. Per quanto riguarda le cessioni l’ho detto prima: non vogliamo indebolirci. Abbiamo giocatori cercati da altri club, ma non sono sul mercato»

