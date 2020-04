Correa, simpatico siparietto dell’argentino vittima dei commenti dei compagni di squadra Luiz Felipe e Cataldi

La Lazio è un grande gruppo e forse proprio questa è la sua forza. Anche se la squadra non si vede da quasi un mese i rapporti sono rimasti intatti ed ogni occasione è buona per prendersi in giro.

Così è successo a Correa che dopo aver postato una foto su Instagram si è ritrovato i commenti che lo prendevano in giro da parte di Luiz Felipe e Danilo Cataldi.