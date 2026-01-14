News
Coppa Italia Frecciarossa, tutto pronto per i quarti di finale? Lazio attesa a Bologna, il quadro completo
Coppa Italia Frecciarossa, Lazio pronta per la sfida contro i felsinei? Le ultime in vista del confronto dei quarti di finale
La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, come comunicato nel documento pubblicato il 14 gennaio 2026. Un turno decisivo che segna l’ingresso nella fase più calda della competizione e che vede protagonista anche la Lazio, chiamata a un impegno esterno di alto profilo.
Coppa Italia Lazio, appuntamento decisivo al Dall’Ara
Il cammino dei biancocelesti nei quarti di finale passerà dal Dall’Ara. La Lazio affronterà infatti il Bologna mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 21.00, in una sfida secca che mette in palio l’accesso alle semifinali della competizione.
Per la squadra di Maurizio Sarri si tratta di un test importante, sia dal punto di vista tecnico sia mentale. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto per la Lazio, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper essere competitiva anche nelle competizioni a eliminazione diretta. Giocare in trasferta contro un avversario organizzato e solido come il Bologna renderà la sfida ancora più complessa, ma allo stesso tempo stimolante.
La gara sarà decisiva in 90 minuti, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità. Un dettaglio che impone massima concentrazione e una gestione attenta delle energie, considerando anche il calendario fitto del periodo.
Coppa Italia, il percorso della Lazio tra ambizioni e rotazioni
In casa biancoceleste, la Coppa Italia viene vista come un’occasione concreta per dare continuità al progetto tecnico e provare ad arrivare fino in fondo. Sarri potrebbe valutare alcune rotazioni, ma senza snaturare l’assetto della squadra, consapevole dell’importanza della posta in palio. Il match di Bologna rappresenta uno snodo chiave della stagione, capace di incidere anche sul morale e sull’entusiasmo dell’ambiente.
Coppa Italia, il calendario completo dei quarti di finale
Pur con il focus sulla Lazio, il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 si completa con le altre tre sfide ufficializzate dalla Lega:
- Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21.00
Inter – Torino (a Monza, in deroga al regolamento)
- Giovedì 5 febbraio 2026, ore 21.00
Atalanta – Juventus
- Martedì 10 febbraio 2026, ore 21.00
Napoli – Fiorentina / Como
Un programma ricco di big match che conferma l’alto livello della competizione. Per la Lazio, però, tutto ruota attorno alla notte del Dall’Ara, crocevia fondamentale per continuare a inseguire il sogno Coppa Italia.
