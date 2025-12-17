Hanno Detto
Coppa d’Africa, Dia avverte: «Un attaccante vuole sempre segnare, io non ci sono riuscito, ma posso dire questo. Obiettivo? Vincere la Coppa, ecco cosa serve»
Coppa d’Africa, Dia avverte: le parole dell0’attaccante della Lazio dal ritiro del Senegal tra momento personale e ambizioni continentali
Boulaye Dia, attaccante della Lazio e punta della Nazionale del Senegal, ha lasciato temporaneamente la Capitale per aggregarsi alla propria selezione in vista della Coppa d’Africa. Dal ritiro africano, come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti ha analizzato il suo momento personale, segnato da un avvio di stagione complicato in maglia biancoceleste, ma anche le ambizioni di una Nazionale considerata tra le grandi favorite del torneo.
Dia non nasconde le difficoltà vissute negli ultimi mesi a Roma, soprattutto sotto il profilo realizzativo. L’ex Salernitana, però, mostra grande lucidità e fiducia nei propri mezzi, sottolineando come periodi simili facciano parte del percorso di ogni attaccante. Nonostante le prestazioni altalenanti con la Lazio, il ct Aliou Cissé Thiaw ha deciso comunque di puntare su di lui, convocandolo per la competizione continentale.
MOMENTO PERSONALE – «Un attaccante vuole sempre segnare, io purtroppo non ci sono riuscito… È stato un inizio di stagione altalenante. Ogni attaccante ha vissuto un periodo del genere durante la propria carriera o in una stagione. Da parte mia non c’è alcun tipo di preoccupazione».
OBIETTIVO COPPA D’AFRICA – «Non ci nascondiamo, vogliamo la Coppa, siamo tra le nazionali favorite. Servirà la giusta mentalità. Sono felice di essere qui per la seconda volta».
News
Biglietti Lazio Cremonese, conto alla rovescia all’Olimpico: pubblico in crescita per la sfida. Ecco quanti sono i tifosi attesi per la sedicesima giornata di Serie A
Biglietti Lazio Cremonese, conto alla rovescia all’Olimpico: pubblico in crescita per la sfida. Ecco quanti sono i tifosi attesi per...
Calciomercato Lazio, addio di Mandas possibile? L’idea di uno scambio con un club di Serie A prende quota! L’operazione si può chiudere in tempi brevi
Calciomercato Lazio, si lavora sull’addio di Mandas. Il portiere greco piace anche in Serie A. I biancocelesti aprono ad uno...
Calciomercato Lazio, il Flamengo fa sul serio per Castellanos! Pronta un’offerta importante per strappare l’attaccante ai biancocelesti. I dettagli
Calciomercato Lazio, , futuro di Castellanos in bilico: il Flamengo pronto all’affondo, Lotito riflette tra mercato e contii. I dettagli...