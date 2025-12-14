Lazio, doppia convocazione in Coppa d’Africa: Dia e Dele-Bashiru out per settimane

Lazio, Dia e Dele-Bashiru sono stati convocati in vista della Coppa d’Africa: stop prolungato in vista, tutti i dettagli

Il CT del Senegal ha ufficializzato la convocazione di Boulaye Dia per la prossima Coppa d’Africa. L’attaccante della Lazio è stato inserito nella lista dei 28 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale e si ritroveranno domani in raduno a Diamniadio. L’ex Salernitana raggiunge così Dele-Bashiru, già convocato venerdì dal commissario tecnico della Nigeria, Chelle. Non è stato invece selezionato dal Marocco il giovane Reda Belahyane.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia Dia che Dele-Bashiru faranno parte di due nazionali considerate tra le principali candidate al successo finale. Questo significa che la Lazio potrebbe dover rinunciare a lungo ai due giocatori, con la competizione che prenderà il via il 21 dicembre e si concluderà, per chi arriverà fino in fondo, il 18 gennaio.

La partenza dei due biancocelesti è fissata per oggi, e di conseguenza non prenderanno parte alla tradizionale cena di Natale della squadra, in programma domani sera presso il locale Spazio Novecento all’Eur. Un’assenza che testimonia l’importanza dell’impegno internazionale e che priverà la Lazio di due pedine preziose in un momento cruciale della stagione.

