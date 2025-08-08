 Convocati Lazio, ecco le scelte di Maurizio Sarri in vista dell'amichevole contro il Burnley - Lazio News 24
Convocati Lazio, ecco le scelte di Maurizio Sarri in vista dell’amichevole contro il Burnley

2 ore ago

Sarri

Convocati Lazio: ecco i giocatori scelti da Sarri per l’amichevole contro il Burnley

Maurizio Sarri ha ufficializzato la lista dei convocati Lazio in vista della sfida amichevole contro il Burnley, in programma oggi alle ore 16:00 italiane. Un test importante per la squadra biancoceleste, che prosegue la preparazione estiva in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Il tecnico toscano, in attesa del rientro di alcuni infortunati, ha chiamato a raccolta un mix di titolari, giovani e nuovi acquisti per affrontare il club inglese.

I convocati per Burnley-Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri
Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni

Tra i convocati Lazio, spiccano le presenze dei nuovi arrivi come Noslin e Dele-Bashiru, che avranno l’opportunità di mettersi ulteriormente in mostra sotto gli occhi di Sarri. In attacco rientra anche Pedro, affiancato da Castellanos e Zaccagni, pronti a dare vivacità alla manovra offensiva.

Restano invece fuori dai convocati diversi giocatori alle prese con infortuni. Patric, Gigot, Isaksen e il giovane Belahyane stanno ancora seguendo un programma personalizzato di recupero presso il Training Center della S.S. Lazio. La loro assenza è precauzionale, ma al momento non sono in grado di partecipare agli impegni amichevoli.

Preoccupano anche le condizioni di Matías Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra durante l’allenamento odierno. Le sue condizioni verranno valutate attentamente nei prossimi giorni dallo staff medico biancoceleste, in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Il match contro il Burnley rappresenta un banco di prova significativo per testare condizione fisica, schemi tattici e inserimento dei nuovi elementi nella rosa. Sarri potrà trarre indicazioni utili anche sulle seconde linee, in vista della lunga stagione tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

I convocati Lazio dimostrano come la società stia lavorando per costruire una rosa equilibrata, in grado di competere su più fronti. Con alcune pedine ancora da recuperare e un mercato in movimento, l’amichevole di oggi sarà un altro passo nel percorso di crescita della squadra.

