Convocati Juventus: Spalletti recupera Boga e Neto per la partita contro la Lazio

Convocati Juventus: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Luciano Spalletti per la sfida della 7a giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

In vista dell’attesissimo posticipo di questa sera all’Allianz Stadium contro la Lazio, Luciano Spalletti ha ufficialmente diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida valevole per la settima giornata di Serie A. La notizia più lieta e confortante per la Juventus è rappresentata senza dubbio dal rientro a pieno regime di Jeremie Boga, pienamente recuperato dopo oltre un mese di stop forzato a causa di una lesione muscolare.

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Un’altra novità nello scacchiere piemontese riguarda l’estremo difensore brasiliano Neto, che torna arruolabile anche sul fronte del campionato. Il portiere verdeoro aveva infatti dovuto dare forfait nella precedente e complicata trasferta contro il Cagliari, costretto a scontare una vecchia squalifica rimediata quando militava ancora in Sudamerica con la maglia del Botafogo.

Permane invece una situazione di emergenza per quanto riguarda la zona mediana e il reparto avanzato. Continuano il proprio percorso riabilitativo e restano ancora out i lungodegenti: il numero dieci Kenan Yildiz, i due perni del centrocampo Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, oltre al giovane attaccante Ekhator e al portiere Grabara.

I convocati della Juventus per la Lazio

2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

13 Boga

15 Kalulu

17 Alajbegovic

20 Cambiaso

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

32 Cabal

33 Neto