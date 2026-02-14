News
Convocati Atalanta per la Lazio: i giocatori a disposizione di Palladino
Convocati Atalanta per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Palladino per battere Sarri
Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Lazio, valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A, si svolgerà oggi dalle ore 18:00. La lista completa:
L’elenco completo dei convocati
Di seguito la lista dei 23 nerazzurri chiamati per la trasferta capitolina:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: de Roon, Éderson, Musah, Pašalić, Samardžić, Sulemana, Zalewski.
Attaccanti: Krstović, Raspadori, Scamacca.
