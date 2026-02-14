Connect with us

News

Convocati Atalanta per la Lazio: i giocatori a disposizione di Palladino

Published

18 minuti ago

on

By

Palladino
Mp Firenze 01/09/2024 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Monza / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Raffaele Palladino

Convocati Atalanta per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Palladino per battere Sarri

Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro la Lazio, valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A, si svolgerà oggi dalle ore 18:00. La lista completa:

Ultimissime Lazio LIVE: le novità di formazione, i tifosi vogliono disertare l’Olimpico

L’elenco completo dei convocati

Di seguito la lista dei 23 nerazzurri chiamati per la trasferta capitolina:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: de Roon, Éderson, Musah, Pašalić, Samardžić, Sulemana, Zalewski.
Attaccanti: Krstović, Raspadori, Scamacca.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×