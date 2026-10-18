Conferenza stampa Vicario: «Serve un’analisi di coscienza! Non abbiamo rappresentato la storia della Juventus»

Conferenza stampa Vicario: il portiere della Juventus interviene dopo la partita contro la Lazio giocatasi all’Allianz Stadium

Guglielmo Vicario, portiere della Juventus, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI VICARIO

TANTE PARTITE – «Il nostro calendario sarà questo, fino a fine gennaio e speriamo possa andare fino a fine maggio. La stagione è questa, poi non esistono alibi di alcun tipo. Bisogna essere centrati nella storia di questo club, oggi abbiamo giocato sotto livello. Bisogna fare un’analisi di coscienza, propria, di squadra e dimenticare la serata di stasera».

CLIMA NELLO SPOGLIATOIO – «Il clima è di una squadra che sa di aver giocato sotto livello. Una presa di coscienza facile, c’era poco da dire, c’è da cancellare e pensare alla partita di giovedì».

MANCA CARATTERE? – «Non devo percepire mancanze in niente. Bisogna trovare soluzioni per vincere le partite. Non punterò il dito contro nessuno, sono il primo a prendersi responsabilità. Non bisogna fare scarica barile. Alla Juve non puoi giocare sotto livello e avere la lucidità di mettere via tutto ciò che di brutto è stato fatto stasera».

ANDARE SPESSO SOTTO – «Difficile dare una spiegazione, ci sono 90′ per ribaltarla poi. Bisogna rimanere lucidi nel piano gara, poi le situazioni si possono ribaltare secondo quanto auspicato. Tranquillità e presa di coscienza, ultimamente siamo frenetici nel recuperarla subito e ci sbilanciamo troppo».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Si è giocato sotto ritmo, si son persi duelli, si è fatto fatica in pressione e costruzione. Abbiamo faticato in diversi aspetti, nell’essere forti nei duelli anche».

FASE DIFENSIVA – «Come quella d’attacco la fai nel collettivo. Si è magari un po’ leggeri in alcune situazioni, si vanno a soffrire certe dinamiche in maniera un po’ troppo semplice e questo è un aspetto che andremo a migliorare».

ANALOGIE CON SASSUOLO – «Avviene in maniera diversa. A Sassuolo siamo stati dominanti in momenti della partita, oggi siamo stati inferiori. Va detto. Non siamo stati a livello loro e a livello nostro, non siamo stati a livello di noi stessi e questo non può accadere per il club che rappresentiamo e la storia di questo club».

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