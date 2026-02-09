Conferenza stampa Spalletti: «La Lazio è una squadra allenata bene! Stasera ce l’abbiamo messa tutta»

Conferenza stampa Spalletti: l’allenatore della Juventus interviene dopo la partita dello Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 24a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA SPALLETTI

CHE CLIMA C’E’ – «Il clima è di quelli corretti. Perché anche stasera ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo fatto quello che dovevamo. La richiesta è alta: io chiedo di non buttare mai via il pallone, di rendere tutto giocabile anche quando c’è un po’ di rischio. Invece di buttare il pallone in fallo laterale, sono due/tre situazioni da gestire in più. Bisogna alzare il livello. Qui dentro poi, in questa richiesta alta, c’è il pericolo di commettere un errore in più. Io la vedo, sta arrivando, dobbiamo essere ancora più bravi. Abbiamo fatto passi in avanti enormi, domani gli faccio un applauso per la partita, la mentalità, la reazione, la personalità, roba toppissima. Loro sono bravi, sono allenati bene, sono dei buoni calciatori, la palla la gestiscono. Poi andargliela a riprendere e giocare in campo aperto è complicatissimo e quasi impossibile. Ma si è fatto il gol del 2-2 e si ha avuto altre due occasioni. Gli dico che devono sentirsi più felici dentro queste situazioni, hanno reagito e si son sentiti dentro le difficoltà e la pressione che hanno».

COSA DIRA’ A CAMBIASO – «Gli dico quello che gli ho sempre detto. Sa cosa vuol dire giocare a calcio. Ha questa qualità di stare dentro un moto perpetuo con qualità, di star dentro le giocate della squadra. Ha destro, sinistro, corsa. Ogni tanto non anticipa. Ma se una volta succede paga sempre il fico…Cabal ha caratteristiche differenti, è più per la fase difensiva. Cambiaso è più per la fase offensiva».

