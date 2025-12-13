Conferenza stampa Sarri: «Vittoria meritata, squadra coraggiosa. Espulsioni frettolose, ecco perché. Juve? Non speravo in una chiamata. Patric ha queste caratteristiche»

Conferenza stampa Sarri, il tecnico della Lazio ha commentato il successo in nove contro undici in casa del Parma con queste parole

Partita incredibile al Tardini, dove la Lazio ha conquistato una vittoria pesantissima battendo il Parma per 0-1 nonostante la doppia inferiorità numerica. Un successo eroico, deciso dal gol di Tijjani Noslin, centravanti olandese capace di colpire nel momento più difficile, che certifica la crescita della squadra di Maurizio Sarri. Proprio il tecnico biancoceleste ha commentato la gara in conferenza stampa, soffermandosi su mentalità, episodi arbitrali e prestazione complessiva.

SIGNIFICATO DELLA VITTORIA – «Sicuramente entusiasmo, perché vinta in situazioni complicate. Ma se si guardano i numeri la partita è stata vinta meritatamente. Una squadra che sta crescendo nella mentalità, applicata, coraggiosa e ordinata tatticamente, e riesce a esserlo anche in inferiorità numerica. Siamo la seconda squadra che commette meno falli ma quella con più espulsi».

ESPULSIONI E ARBITRAGGIO – «Sono due rossi frettolosi secondo me. A termini di regolamento ci sono interpretazioni, ma serve anche il buonsenso. Zaccagni tocca l’avversario con l’esterno della caviglia. Ci lascia l’amaro in bocca».

NOSLIN E IL RUOLO DA CENTRAVANTI – «In certe condizioni è un centravanti straordinario, come nel secondo tempo. Nel primo sarebbe stato più difficile. È un ragazzo che sto imparando a conoscere, nelle caratteristiche e nell’utilizzo, e che mi è anche molto simpatico».

CARATTERE DEL GRUPPO – «Una squadra che a livello di mentalità sta crescendo, che affronta le difficoltà con coraggio. Abbiamo fatto partite con tanti giocatori fuori senza mai cercare alibi. Questa è la nostra grandezza».

ARBITRO E MOMENTI DEL MATCH – «Nel primo tempo abbiamo avuto la sensazione di poter vincere. All’intervallo ci siamo detti di rimanere in partita».

JUVENTUS IN FUTURO – «Io alla Lazio sono tornato perché sono stato bene. Alla Juventus ho vissuto l’anno del Covid, senza pubblico, quindi non bramavo di tornare lì».

SU PATRIC E SUL PARMA – «Patric ha letture e tecnica. Oggi è tornato dopo mesi e ha fatto un miracolo. Nel primo tempo abbiamo giocato quasi solo noi, le difficoltà sono state più per colpa nostra».