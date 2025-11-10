Conferenza stampa Sarri post Inter Lazio: «Gap ampio con l’Inter, ma la squadra cresce. Nervoso? Si incazzava pure Padre Pio… Mercato? Accetterò tutto fino a questa data»

Conferenza stampa Sarri post Inter Lazio. Le parole del tecnico al temine del match perso 2-0 dai biancocelesti nell’undicesima giornata di Serie A

Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi. Nonostante il risultato, l’allenatore biancoceleste si è detto soddisfatto della reazione della squadra e della crescita mostrata rispetto alle settimane precedenti, pur riconoscendo il divario tecnico tra le due formazioni.

SULLA PARTITA – «Ci sono due considerazioni da fare, la prima di carattere tecnico: fra noi e l’Inter il gap è grosso; poi a livello di mentalità, sono soddisfatto della squadra e della sua reazione perché rischiavamo la disfatta, abbiamo sofferto inizialmente e siamo rimasti in partita fino alla fine. Negli ultimi minuti abbiamo avuto occasioni nette per rimettere in piedi la partita. Il gap c’è, è bello ampio, ma mi rendo conto che la mia squadra sta crescendo».

SULLA FASE OFFENSIVA – «Non penso che tante squadre vengano a San Siro e abbiano 3 o 4 palle gol nette. La fase offensiva oggi c’è stata. Sono soddisfatto in questo momento, un mese fa non lo ero. Se potessi comprare un attaccante da 40 gol ovviamente sarei più soddisfatto».

SUL MERCATO – «Io quest’anno fino a giugno accetterò tutto, ho fatto una promessa ai miei giocatori e al popolo laziale e la tiro fino in fondo. Poi penso che la società si esporrà nei prossimi giorni immagino».

SU GUENDOUZI – «Non lo ricordo più nervoso di un paio di anni fa, mi sembra sia sugli stessi livelli, gioca sui nervi e va bene così. Dopo l’espulsione nel derby si è contenuto di più. Nelle ultime partite siamo la squadra con meno ammonizioni: la mentalità si sta raddrizzando».

SUL SUO NERVOSISMO E GLI ARBITRI – «Io ero nervoso per un semplice motivo. Non è stato ammonito Lautaro su un fallo su Zaccagni, e l’arbitro ha fatto uscire Zaccagni senza farlo rientrare. Si incazzava pure Padre Pio lì. L’arbitro non ha inciso sul risultato, l’Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Ma penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza».

SUGLI INFORTUNATI – «Rovella non lo vedo da quaranta giorni, l’ho visto solo di sfuggita. Non so quali possano essere i suoi tempi, è l’infortunio più problematico. Romagnoli ha chiesto il cambio precauzionale, dopo un po’ di minuti il muscolo gli si induriva come contro il Cagliari».