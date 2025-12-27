Conferenza stampa Runjaic, le parole al termine di Udinese Lazio: «Non meritavamo di perdere, punto giusto ma temevo che avrebbero annullato il gol»

Conferenza stampa Runjaic, le parole al termine di Udinese Lazio del tecnico bianconero anche in riferimento all’episodio conclusivo del match

Silenzio stampa in casa Lazio dopo il finale acceso della gara contro l’Udinese, segnata dalle polemiche per la rete convalidata a Davis nei minuti di recupero. La società biancoceleste ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, lasciando parlare solo il campo e la decisione arbitrale.

A prendere la parola, invece, è stato Kosta Runjaic, allenatore dei friulani, che in conferenza stampa ha analizzato la prestazione della sua squadra, il peso della sconfitta di Firenze e l’episodio che ha deciso il match.

ANALISI DELLA PARTITA – «Oggi la squadra ha subito il contraccolpo della sconfitta di Firenze, non si è assunta tutti i rischi in fase offensiva. Padelli ci ha tenuto in partita, ha fatto una grande parata su Isaksen. Forse è la prima volta che riusciamo a segnare nel recupero, la squadra non meritava di perdere. Abbiamo fatto un punto contro un avversario non semplice da affrontare e possiamo essere soddisfatti».

EPISODIO ARBITRALE E GOL DI DAVIS – «Sono contento che se ne parli, alla fine è l’arbitro che decide, bisogna accettare la decisione dell’arbitro. Temevo che andasse diversamente, ma sono contento che sia andata così. Abbiamo pareggiato la fortuna. Sappiamo come gioca la Lazio, hanno approntato piccole modifiche, abbiamo fatto bene, li abbiamo affrontati in maniera giusta».