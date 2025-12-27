Silenzio stampa Lazio, i biancocelesti non ci stanno: la rete di Davis viziata dal controllo con le mani dell’attaccante dell’Udinese fa infuriare il club

Silenzio stampa Lazio, i biancocelesti non ci stanno dopo la rete di Davis viziata dal controllo con le mani dell’attaccante dell’Udinese

Il finale di Udinese Lazio è destinato a far discutere a lungo. Una partita che sembrava ormai indirizzata verso una vittoria biancoceleste si è chiusa invece sull’1-1, con un episodio che ha scatenato le proteste del club capitolino.

La squadra allenata da Maurizio Sarri era riuscita a portarsi in vantaggio nel finale grazie a un’autorete di Oumar Solet, un gol che sembrava poter regalare tre punti preziosi in trasferta. Nei minuti di recupero, però, è arrivata la doccia fredda: la rete del pareggio friulano, firmata da Keinan Davis, è stata propiziata da un tocco di braccio dell’attaccante inglese, non sanzionato né dall’arbitro né dal VAR.

Un episodio che ha fatto esplodere la rabbia dell’ambiente biancoceleste. Al triplice fischio, la Lazio ha scelto una linea dura: la società ha diramato un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dissenso sull’accaduto e, contestualmente, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ai media. Nessun tesserato si è presentato davanti a microfoni e telecamere, in segno di protesta per quanto avvenuto nel finale di gara.

Il silenzio stampa rappresenta un segnale chiaro e forte, volto a sottolineare il malcontento del club per una decisione arbitrale ritenuta decisiva sull’esito del match. Un punto che pesa sulla classifica e che alimenta ulteriormente il clima di tensione attorno a una Lazio che, ancora una volta, vede sfumare un risultato positivo nei minuti conclusivi.