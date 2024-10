Conferenza stampa Provedel: le dichiarazioni del giocatore biancoceleste dopo il match dell’ottava giornata di Serie A 2024/25

(inviato all’Allianz Stadium) – Ivan Provedel in conferenza stampa dopo Juve Lazio. Le sue dichiarazioni dopo il match dell’ottava giornata di Serie A.

COSA SI SON DETTI A FINE PARTITA – «Noi più che dirci le cose ci guardiamo e vediamo che purtroppo abbiamo perso. Siamo venuti per vincere o portare comunque a casa punti. Ma siamo fieri di noi, abbiamo dato tutto. La partita ha preso una piega che non speravamo. Siamo stati vicini a portare a casa il risultato, questo è il rammarico, ma non vedo difficoltà nel pensare alla prossima partita. Ci penseremo da domani ma questo risultato ci carica ancora di più. Dobbiamo solo ricaricare le pile e andare belli carichi per continuare il percorso in Europa».

ROSSO A DOUGLAS LUIZ – «Non sono nelle condizioni di parlare di episodi e di VAR. Chi deve vedere e commentare lo farà e lo ha fatto. Non posso essere d’aiuto sulla questione, mi dispiace che c’è qualcosa da recriminare ma sono episodi che fan parte del gioco».

AUTOGOL DI GILA – «Quando si parla di sconfitta, soprattutto se si è dato tutto, è normale ci sia qualche rimpianto. Tutti han fatto una grande prestazione come spirito, anche Gila ha fatto una grande partita ma è stato sfortunato in quell’episodio. Fa parte del gioco. Nelle partite si guardano i risultati ma noi dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto».

CRITICHE IN ESTATE – «È stata un’estate di grandi cambiamenti e a partire da questo una delle prime cose che ci ha chiesto il mister è di mettere uno spirito importante e una volontà nel creare un gruppo che dia speranza a chi ci vede. È un percorso di crescita ma la nostra direzione è quella giusta e la partita di oggi lo ha dimostrato».