Conferenza stampa Pedro post Pisa Lazio: «Faccio fatica nel modulo di Sarri, da falso nove mi trovo meglio ma non sono un uomo d’area»

Conferenza stampa Pedro post Pisa Lazio, le parole dell’attaccante biancoceleste al termine del match pareggiato 0-0 all’Arena Garibaldi

Al termine della sfida pareggiata 0-0 dalla Lazio contro il Pisa, Pedro Rodríguez ha parlato in conferenza stampa analizzando il suo momento personale e le difficoltà che sta incontrando nel sistema di gioco di Maurizio Sarri. L’attaccante spagnolo, classe 1987, ha ammesso di vivere una fase complicata, in cui le sue caratteristiche tecniche sembrano adattarsi con fatica al modulo attuale della squadra biancoceleste.

SUL MODULO DI SARRI – «Il modulo? Mi lascia un po’ fuori, non trovo spazio. Ho detto al mister che giocare sull’esterno per me è molto difficile, mi costa tanto fare il lavoro che chiede lui. Per questo ora senza il Taty posso fare il falso nove, ma non sono un giocatore d’area di rigore, devo stare tra le linee».

SUL RUOLO E SULLE DIFFICOLTÀ – «L’anno scorso facevo il trequartista e mi trovavo meglio, avevo più possibilità. Così ora per me è complicato aiutare la squadra, il mister lo sa. Poi è lui a decidere dove devo stare in campo».