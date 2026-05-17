Conferenza stampa Gasperini: «Mi sono dato tre anni di tempo per vincere qualcosa. Siamo felici per il derby vinto»

Conferenza stampa Gasperini: l’allenatore della Roma interviene dopo la partita dello stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA GASPERINI

IL DESTRINO NELLE VOSTRE MANI – «Indubbiamente è così, ma siamo felici. Oggi non poteva essere diversamente, ma ora dipende solo da noi senza sperare nelle altre. La partita a Verona sarà importante e difficile: tutte le squadre stanno facendo il massimo. Noi siamo felici del derby, poi abbiamo 1 settimana, se dovessimo vincere sarebbe 1 stagione straordinaria».

RIMONTA CHAMPIONS – «Ho giocato tanto e in Champions ci sono andato sempre giocando fino all’ultimo. Sapevo che in questo periodo, sarebbe stato 1 altro campionato. Ci siamo dati tanto a vicenda: il connubio è stato bello, ho sempre ringraziato il gruppo di cui non ho mai avuto dubbi. La stagione è straordinaria per quello che abbiamo costruito: mai avuto problemi con la squadra, come me hanno sempre creduto di poter raggiungere questo risultato. Ora manca solo 1 gara, dovremmo essere bravi: sarà una bella sfida».

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COSTRUIRE UN CICLO VINCENTE – «Assolutamente sì: mi sono dato 3 anni di tempo. Riuscire ad arrivare in Champions era difficile, mi ero posto questo traguardo. Quando si parla di squadra sostenibile, lo diventi solo con i risultati e serve sempre alzare il livello».

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PUBBLICO – «Sempre stato sold-out, lo sarebbe stato anche oggi. Questo avviene solo in pochi posti. Io sapevo che, da bianconero, ex Juve e Atalanta, ero il meno adatto per entrare in sintonia con loro. Io però sono qui per fare calcio e la gente mi ha apprezzato per questo. I risultati contano, ma la cosa ancora più importante è aver preso credibilità: vale più di uno scudetto».

I GOL DI MANCINI – «Non scherziamo, nessuna casualità. Di gol così, lui ne ha già fatti tanti: in un derby però è diverso, resteranno indelebili nella sua carriera».

LAZIO SENZA TIFOSI ALLO STADIO – «Mi dispiace per i laziali, ma è stata una scelta loro. I pochi giorni, non sono un problema: capita spesso in questo calcio, a noi in primis. Non tengono più questi alibi, dovreste tenerlo a mente anche voi».