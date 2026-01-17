Conferenza stampa Fabregas: «La Lazio è in crescita, si sfidano due squadre simili. Su Taylor…»

Conferenza stampa Fabregas: l’allenatore del Como interviene in vista della partita contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le sue parole

Cesc Fabregas, allenatore del Como, interviene in conferenza stampa versi la partita della 21a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole, riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA FABREGAS

PARTITA CON IL MILAN – «Siamo in un momento di gioco molto buono. Non siamo contenti, anche se sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro il Milan sette volte campione d’Europa. Non succede sempre che quando tirano in porta ti fanno sempre tre gol. Ma io quando chiudo gli occhi, voglio vedere la mia squadra giocare così».

LAZIO – «Sta crescendo. Con Sarri ha un’identità molto chiara, ha due esterni fortissimi. Anche Taylor è forte, abbiamo giocato contro di lui con l’Ajax, lo conosciamo bene. Poi hanno una difesa molto solida e compatta, mi piacciono molto. Consolidata la squadra perché da tanti anni giocano insieme. Partita bellissima da giocare, con due squadre più o meno con uno stile simile. Un’altra grande partita per noi, ma è la cosa bella».

CALCIO ITALIANO – «Si vede quanto è difficile vincere in Italia, guardate il Napoli contro il Parma. Il Pisa meritava di vincere. È difficile. Per me è più facile adattarmi al calcio spagnolo che a quello italiano, qui qui si cresce sempre. Noi dobbiamo creare la nostra storia, quello che dice l’altra gente».

SARRI E ALLENATORI – «Analizzando le partite. Con Sarri posso capire certe cose, con altri devo chiedere magari a giocatori che l’hanno avuto prima. E analizzare. Alcuni allenatori vanno sempre a rubare il pallone con la pressione, che vanno pressare, ma solo per chiudere la linea di passaggio ed evitare imbucate. Per questo mi piace sapere il perché delle cose. Io però ho cambiato tanto. Pensavo di non andare mai a uomo, invece l’abbiamo fatto. Ho detto che la mia squadra pressasse sempre, bugia: al Milan abbiamo lasciato spazio. Però per me mai dire mai».

LEGGI ANCHE: Romagnoli Al-Sadd, gli arabi alle prese con un’offerta intrigante per il difensore! Cosa emerge