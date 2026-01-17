Romagnoli Al-Sadd, gli arabi alle prese con un’offerta intrigante per il difensore! Cosa emerge

Romagnoli Al-Sadd, in Arabia si sta lavorando per un’offerta da presentare alla Lazio a breve! Ecco quanto filtra in merito

Il calciomercato Lazio entra in una fase potenzialmente decisiva anche sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore, infatti, è emersa una novità di rilievo che riguarda Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995 e leader della retroguardia biancoceleste. A svelare lo scenario è stato il giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, delineando una manovra concreta in arrivo dal Medio Oriente.

Calciomercato Lazio, l’Al-Sadd pronto a muoversi subito

L’Al-Sadd sta preparando un’offerta ufficiale da presentare alla Lazio con l’obiettivo di ingaggiare immediatamente Alessio Romagnoli. Non si tratterebbe quindi di un semplice sondaggio, ma di un tentativo concreto per portare il centrale italiano in Qatar già in questa finestra invernale. La volontà del club qatariota è chiara: rafforzare il reparto difensivo con un profilo di esperienza internazionale, affidabile e abituato a palcoscenici importanti.

Calciomercato Lazio, i dettagli del contratto proposto

L’offerta dell’Al-Sadd sarebbe particolarmente allettante dal punto di vista economico. Sempre secondo Schira, al difensore centrale verrebbe proposto un contratto di tre anni con uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione. Una cifra molto superiore agli standard della Serie A e capace di far riflettere qualsiasi giocatore.

Dal punto di vista personale, Romagnoli si troverebbe di fronte a una proposta che garantirebbe stabilità contrattuale e un ingaggio di primissimo livello, fattori che inevitabilmente entreranno nelle valutazioni del giocatore e del suo entourage.

Calciomercato Lazio, la posizione del club e il peso tecnico di Romagnoli

In casa Lazio, però, la situazione è tutt’altro che semplice. Romagnoli è considerato un perno fondamentale della difesa, non solo per rendimento ma anche per leadership all’interno dello spogliatoio. Dal punto di vista tecnico, l’eventuale cessione aprirebbe un vuoto importante, soprattutto a stagione in corso. Per questo motivo, la dirigenza biancoceleste valuterà con grande attenzione ogni mossa, sia sotto il profilo economico sia sotto quello sportivo.

