Conferenza stampa Del Rosso: «Reazione bellissima dopo il pareggio, e' una Lazio che fa divertire. Domani esami per Hysaj, le condizioni...»

Conferenza stampa Del Rosso, il vice allenatore della Lazio interviene in conferenza stampa a seguito della partita di Serie A contro il Cagliari

(nviato in sala stampa all’Unipol Domus) – Fabrizio Del Rosso, vice allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa a seguito della partita, valevole per la 23a giornata del campionato Serie A, contro il Cagliari.

PARTITA – «Noi sapevamo di venire in un campo difficile, in una squadra sostenuta dai tifosi che possono indirizzare la partita. La squadra ha avuto l’atteggiamento giusto: grande possesso palla e personalità, abbiamo anche aggiunto tenacia e cattiveria. La squadra voleva vincere. Nel pareggio abbiamo avuto una reazione bellissima, volevamo segnare ancora e imporre il nostro gioco, tutti hanno lottato su ogni pallone»

CONDIZIONI HYSAJ – «Speriamo non sia una cosa seria, dalle sensazioni che ha Hysaj però non siamo ottimisti. Domani faremo gli esami del caso e vedremo»

GIOCO – «La squadra ha espresso il calcio che ha sempre fatto: possesso e ricerca della palla tra le linee. Quando giochi in un campo come questo trovi squadre raccolte dove non è facile racimolare gioco. La squadra muoveva la palla in maniera veloce e quando la perdeva c’era una bella “riaggressione”»

LAZIO – «Noi guardiamo in casa nostra, pensiamo di giocare partita su partita e continuare con questo atteggiamento. Sono stati presi due giocatori funzionali al progetto, si alleneranno con un gruppo che si allena a mille. Non facciamo progetti a lungo termine e stiamo con i piedi per terra. E’ una Lazio che crea empatia e fa divertire»

