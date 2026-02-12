Conferenza stampa Castro: «Abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo rialzarci, il calcio è così!»

Conferenza stampa Castro: il giocatore del Bologna è intervenuto in seguito alla sconfitta conseguita con la Lazio. Le dichiarazioni

Il Bologna è andato incontro a una sconfitta ai rigori con la Lazio questa sera al Renato Dall’Ara nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia! In seguito, è intervenuto in conferenza stampa il giocatore Santiago Castro. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:

PRESTAZIONE – «Il calcio è così. Abbiamo fatto una grande prestazione ma non è bastato. Dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Dobbiamo pensare a cosa non è andato oggi e pensare a domenica».

REAZIONE – «Se avessimo vinto si sarebbe detto che sarebbe stato il punto di svolta. Dipende sempre dove finisce la palla. Dobbiamo rialzarci e continuare a prescindere».

MONDIALI – «Sì penso sempre alla nazionale, ma ora sto pensando solo al Bologna. Qui sono importante e voglio far bene per il Bologna, poi se arriverà la convezione ringrazierò perché è un piacere essere lì con i migliori del mondo».

