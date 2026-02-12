Hanno Detto
Conferenza stampa Sarri: «Marusic in allenamento non sbaglia mai. Non ho avuto problemi sulle scelte»
Conferenza stampa Sarri al termine di Bologna Lazio, quarto di finale vinto dai biancocelesti dopo i calci di rigore
La Lazio accede alla semifinale di Coppa Italia battendo il Bologna al Dall’Ara. Al termine del match Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa:
ROVELLA E CATALDI INSIEME? – «Al di là di spezzoni di partita, può esserci l’esigenza di schierarli insieme, ma o si cambia modulo o secondo me schierandoli entrambi farebbero fatica.
LA SCELTA SUI RIGORISTI – «Taylor era uno dei 5, Marusic in allenamento non sbaglia mai, Cataldi era dentro a prescindere, Nuno in allenamento ieri li ha tirati benissimo. Non ho avuto molti problemi nella scelta».
L’INSERIMENTO DEI NUOVI – «Al momento non posso fare più di tanto, ci sono giocatori che sono arrivati 15 giorni fa. Chiaro che l’inserimento dei nuovi è difficile. Il gol preso oggi non lo avremmo preso con i giocatori abituata quel tipo di posizioni. però mi sta dando gusto che le difficoltà che stiamo vivendo in questa stagione ha creato un gruppo tosto. Abbiamo avuto anche la fortuna che i nuovi arrivati si sono inseriti piuttosto velocemente e questo è un aspetto che mi dà gusto».
