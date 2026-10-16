Conceição: «Come affrontare la Lazio dopo la gara di Europa League? Dimostreremo da subito la voglia di fare bene»

Francisco Conceição, giocatore della Juventus, è intervenuto nel post gara del match di Europa League: sguardo proiettato alla Lazio

La Juventus supera il Celta Vigo per 1-2 in Europa League e guarda già al prossimo appuntamento di campionato. Nel post partita, Francisco Conceição ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, spostando subito l’attenzione sulla sfida contro la Lazio. I bianconeri saranno impegnati domenica 18 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium, in una gara particolarmente attesa.

Il portoghese ha quindi commentato il successo europeo, ma ha già iniziato a proiettarsi verso il confronto con la formazione di Gennaro Gattuso, reduce da un avvio di stagione molto positivo. Le sue parole alimentano così l’attesa per una sfida destinata a mettere di fronte due squadre con obiettivi e ambizioni importanti! Le dichiarazioni:

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VITTORIA – «Nel primo tempo non siamo riusciti a mettere in campo quello che avevamo preparato durante gli allenamenti. Eravamo spesso in ritardo e anche nelle giocate mancava la precisione. Al termine della prima frazione il mister ci ha detto chiaramente: “Non possiamo vincere questa partita se non facciamo quello per cui ci alleniamo”. Nel secondo tempo abbiamo finalmente iniziato a giocare come sappiamo e a fare ciò che serve per vincere. Dovremo portare con noi questa reazione nelle prossime partite».

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GARA LAZIO – «Come affrontare la Lazio dopo questa partita? Dobbiamo prendere quanto accaduto come un insegnamento e fare in modo di non ripetere lo stesso errore. Se vogliamo vincere, non possiamo aspettare di trovarci a dover rimontare. Dovremo dimostrare fin dal primo minuto di avere la giusta voglia e di voler fare bene».