26 candeline per Milinkovic Savic. Il Sergente festeggerà lontano da Roma, sul campo del Bologna e ad accompagnarlo ci sarà l’affetto dei compagni di spogliatoio. Gli stessi che in queste ore lo stanno inondando di messaggi sui social, da Correa a Luis Alberto, passando per Immobile: ecco come è stato celebrato il gigante serbo.