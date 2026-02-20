Compleanno Mihajlović, tanti auguri al grandissimo ex campione della Lazio che oggi avrebbe spento 57 candeline

Compleanno Mihajlović, l’omaggio a Sinisa e il suo percorso leggendario con la maglia biancoceleste: le pagine di storia scritte dal serbo

Oggi, 20 febbraio, ricordiamo una grandissima figura del calcio moderno come Siniša Mihajlović, che oggi avrebbe compiuto 57 anni, una leggenda della Lazio che ha scritto pagine indimenticabili della sua carriera. Mihajlović, nato a Vukovar nel 1969, è stato un campione capace di vincere tutto, anche con la maglia biancoceleste. Dalla Coppa delle Coppe alla Supercoppa UEFA, il serbo è stato uno dei protagonisti assoluti del periodo d’oro della Lazio di Sven-Göran Eriksson, collezionando vittorie e trofei che hanno segnato la storia del club.

Compleanno Mihajlović, la dedizione di Sinisa ai colori biancocelesti

Arrivato alla Lazio nel 1998, Mihajlović ha dato un contributo fondamentale al club con le sue qualità tecniche, ma soprattutto con la sua abilità nei calci piazzati. Fu lui a realizzare il primo gol della storia della Lazio in Champions League contro il Bayer Leverkusen nel 1999, e fu anche decisivo in numerose partite, come quella contro il Chelsea. La sua presenza in campo, la leadership e la qualità nei calci di punizione hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Lazio.

Compleanno Mihajlović, che leader nella Lazio!

La Lazio di Mihajlović ha vinto numerosi trofei, tra cui il Campionato di Serie A nel 2000, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Il suo impatto sulla squadra fu enorme, e non solo per le sue capacità tecniche. Sebbene non fosse esente da polemiche, con episodi controversi, come quello in Champions League contro l’Arsenal, la sua determinazione e il suo spirito di battaglia hanno fatto di lui uno dei più amati e rispettati calciatori nella storia del club.

Oggi, a distanza di anni dalla sua scomparsa nel 2022, Mihajlović resta un simbolo per i tifosi della Lazio, che continuano a celebrarlo come uno dei grandi protagonisti del passato biancoceleste. La sua eredità è più viva che mai, non solo per i trofei vinti, ma per l’impegno e la dedizione che ha mostrato su ogni campo.