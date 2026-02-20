Compleanno Immobile, quest’oggi il centravanti che ha scritto grandi pagine della storia della Lazio spegne 36 candeline

Oggi, 20 febbraio, Ciro Immobile festeggia i suoi 36 anni. Nato a Torre Annunziata nel 1990, l’attaccante ha segnato la storia della Lazio con le sue reti straordinarie. Arrivato nel 2016, ha trasformato la squadra di Lotito in una corazzata temibile, diventando il miglior marcatore della sua storia con 207 gol. Le sue gesta in campo lo hanno reso una delle figure più amate dai tifosi biancocelesti, scrivendo pagine indimenticabili nella storia del club.

Compleanno Immobile, i momenti più importanti della carriera alla Lazio

Immobile ha trovato subito spazio come bomber di riferimento, e nel 2017/2018 conquista la sua prima classifica marcatori in Serie A, a pari merito con Mauro Icardi. Grazie a questa impresa, conquista anche la Supercoppa Italiana.

Ma è nella stagione 2019/2020 che Immobile entra definitivamente nella storia: con 36 gol, pareggia il record di Gonzalo Higuain e vince la Scarpa d’Oro, diventando il miglior marcatore italiano in un singolo campionato. A completare questa annata da sogno, arriva anche la Supercoppa Italiana.

Nel 2022, Immobile supera Silvio Piola, diventando il miglior marcatore di sempre della Lazio con 160 gol. L’anno successivo raggiunge un altro traguardo importante: segna il suo 200esimo gol con la Lazio, consolidando il suo posto nella leggenda del club.

Ciro Immobile, con il suo impegno e la sua determinazione, è diventato una delle figure più iconiche della Lazio, e oggi, a 36 anni, i tifosi biancocelesti continuano a celebrarlo come una vera e propria leggenda.