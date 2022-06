Lotito rivela: «Cosa cambierei? Smusserei alcuni lati del mio carattere»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha fatto un bilancio della sua avventura in biancoceleste: ecco cosa cambierebbe

Intervistato da Il Foglio, Claudio Lotito ha analizzato anche la sua avventura da presidente della Lazio:

«Cosa non rifarei? Smusserei gli angoli più aspri del mio carattere e sarei, in tante situazioni, più conciliante. Io, purtroppo, o per fortuna, sono fatto così ed è difficile cambiare in corsa. Scudetto? Abbiamo vinto tutto il resto. Manca solo quello. Non è solo un sogno, ma l’obiettivo. Ci stiamo lavorando».

