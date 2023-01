Immobile a Lazio Style Channel: «Quella di oggi è sembrata la gara di Genova con la Sampdoria»

Ciro Immobile ha analizzato in maniera molto lucida la sconfitta contro il Lecce di oggi pomeriggio: le sue dichiarazioni

Ciro Immobile è intervenuto a Lazio Style Channel per commentare la sconfitta contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:

«E’ sembrata la partita di Genova dove abbiamo subito poco e dove si poteva chiudere dopo il gol. Con l’entusiasmo del tifo e con due tiri son venuti fuori e hanno portato a casa la vittoria. Bisogna metterci più passione, è quello che ti trasporta in questo sport. Brillantezza? Dovevamo superare la fase della partita senza subire gol e uscirne da quell’assedio che stavano facendo con cross e palle dentro che hanno messo. Superando quello avremmo fatto un altro gol. Non è tutto da buttare ma dovremo ripartire dal primo tempo e non abbassarci come fatto nel secondo. Record? I gol portano a poco, servono a lasciar il tempo che trovano, mi mancava il campo e per questo sono contento. Dobbiamo riprendere i 3 punti e farlo domenica. Sto bene, il campo era diventato pesante ma le gambe hanno risposto bene. La partita vive di momenti e la squadra deve essere brava a gestire quando va tutto bene, siamo meno bravi a farlo quando subiamo attacchi dalla squadra avversaria».