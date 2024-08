Chiesa Lazio, il Barcellona deve prima CEDERE: le ULTIME sul futuro dell’esterno di proprietà della Juventus

Chiesa, accostato al calciomercato Lazio nelle scorse settimane, continua ad essere un giocatore in uscita della Juve, come è stato detto al giocatore e al suo entourage. Il Barcellona, per Sky Sport, potrebbe fare passi avanti domani.

Il problema dei blaugrana è che non possono registrare nuovi calciatori. Per questo ha rescisso con Gundogan e sta definendo altre cessioni. Da domani dovrebbe registrare Olmo dopodiché, con altre uscite tipo Faye, potrebbe riuscire a mettere a segno colpo Chiesa. L’attaccante lascerebbe la Juve a titolo definitivo.