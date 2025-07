Cataldi Lazio, titolare alla prima uscita all’insegna della tradizione: ecco il suo numero di maglia

Cataldi è sceso in campo da titolare nella prima uscita stagionale della Lazio: ecco la scelta del suo numero di maglia

Danilo Cataldi è ripartito con il piede giusto in questa nuova stagione con la Lazio, confermando la sua centralità nel progetto di Maurizio Sarri. Nella prima amichevole estiva della squadra a Formello, il centrocampista romano classe ’94 ha subito conquistato una maglia da titolare, una chiara indicazione della fiducia riposta in lui dal tecnico. Sarri lo ha scelto come play, preferendolo a Nicolò Rovella, per comporre la mediana al fianco di Matteo Guendouzi e Fisayo Dele-Bashiru.

Al suo ritorno a Formello, Cataldi ha deciso di mantenere una sua consuetudine: ha confermato il numero 32 sulla maglia. Questa scelta non è affatto una novità per il giocatore, che ha indossato praticamente sempre questo numero nelle sue precedenti esperienze nella Capitale e anche durante il periodo trascorso in prestito a Firenze. Il 32 è diventato quasi un simbolo per Cataldi, accompagnandolo in gran parte della sua carriera e legandosi ai suoi momenti più significativi in biancoceleste.

La decisione di Sarri di schierarlo subito dal primo minuto, unita alla volontà del giocatore di mantenere il suo numero storico, rafforza l’idea di una rinascita e di una rinnovata centralità per Cataldi nella Lazio. Dopo un periodo in cui il suo ruolo sembrava meno definito, il tecnico gli ha riconsegnato le chiavi del centrocampo, puntando sulla sua conoscenza del sistema di gioco e sulla sua maturità tattica. Per i tifosi, rivedere Cataldi in campo con il suo iconico 32 da titolare è un segnale positivo e un auspicio per una stagione da protagonista.