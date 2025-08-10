Cataldi Lazio, l’ex allenatore: «Io vedevo un calciatore che sarebbe potuto diventare il capitano della Lazio»

Cataldi Lazio, l’ex allenatore sicuro: «Io vedevo un calciatore che sarebbe potuto diventare il capitano della Lazio». Le sue dichiarazioni

Il centrocampo della Lazio ritrova uno dei suoi volti più emblematici: Danilo Cataldi è pronto a riprendersi il suo posto dopo un lungo periodo di stop. Classe 1994, romano e cresciuto nel vivaio biancoceleste, il regista torna a disposizione di Maurizio Sarri con l’ambizione di essere protagonista in una stagione che si preannuncia intensa.

Un ritorno che vale come un acquisto Per Sarri, maestro del calcio organizzato e verticale, il rientro di Cataldi rappresenta molto più di un semplice recupero: è un innesto di qualità, esperienza e intelligenza tattica. Con oltre 200 presenze in maglia Lazio, il centrocampista porta con sé una visione di gioco raffinata e una capacità di impostazione che lo rendono unico nel suo ruolo.

Più opzioni per Sarri Cataldi si distingue per la sua regia pulita e la gestione dei tempi di gioco, caratteristiche che lo differenziano da altri interpreti del centrocampo come Nicolò Rovella, più dinamico e votato all’interdizione. La sua presenza offre a Sarri nuove soluzioni, soprattutto nella costruzione dal basso, dove il tecnico predilige un regista puro capace di dare ordine e ritmo alla manovra.

Il parere di Massimo Drago A commentare il ritorno di Cataldi è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale Massimo Drago, allenatore che lo ha guidato durante il prestito al Crotone nella stagione 2015-2016. Drago, tecnico di lungo corso tra Serie B e Lega Pro, ha elogiato le qualità del centrocampista, sottolineando la sua maturità tattica e la capacità di leggere il gioco con lucidità.

PAROLE – «La Lazio è sempre stata casa di Cataldi e con Sarri può fare un’ottima stagione. Con me era una mezzala di inserimento da 7 e 8 gol, l’ho schierato anche come trequartista. Ma lui ha le qualità per fare tutti i ruoli del centrocampo. Rovella è cresciuto moltissimo. Hanno lo stesso modo di interpretare di giocare in calcio. Potrebbero giocare insieme nel ruolo di regista. Oggi Danilo ha acquisito maggiori geometrie. Sa giocare facile corto, ma ha anche un buon calcio che gli permette di anche per andare lungo. Per Cataldi a Firenze è stata una stagione positiva. Io vedevo un calciatore che sarebbe potuto diventare il capitano della Lazio. Lui ha bisogno di fiducia e con Sarri l’ha sempre avuta. L’avvento di Sarri alla Lazio per lui è stata una fortuna. Ha fatto sì che venissero fuori le sue caratteristiche al 100%»