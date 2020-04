Lazio, alla ripresa Cataldi l’asso nella manica di Inzaghi

Lazio, mister Inzaghi punta molto su Danilino Cataldi: il centrocampista si è fatto sempre trovare pronto

Solo il Governo potrà dare l’ok definitivo. La volontà di tutte le squadre di Serie A è quella di tornare in campo e la speranza è che si possa portare a termine la stagione. In casa Lazio intanto mister Inzaghi studia le soluzioni migliori. Se infatti si tornerà a giocare con molta probabilità ci sarà un numero molto alto di gare ravvicinate.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il tecnico punta molto su Cataldi. Già nella prima parte della stagione il centrocampista è stato determinante in molte occasioni e si è sempre fatto trovare pronto al momento della chiamata. Il numero 32 ha anche trovato l’accordo con la società per il rinnovo del contratto.