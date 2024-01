Castellanos tifa per la sua Lazio: il gesto del Taty durante il match col Lecce. Il giocatore presente sugli spalti dell’Olimpico

Lazio in campo contro il Lecce. Emergenza in attacco per Sarri che recupera Immobile solo per la panchina, ma perde Castellanos. Dal primo minuto come punta centrale c’è Felipe Anderson.

Sugli spalti dell’Olimpico, non manca il Taty che, nonostante l’infortunio, è vicino alla squadra e non fa mancare il suo supporto. L’attaccante argentino ha pubblicato una foto dalla tribuna aggiungendo: “Forza Lazio”.